В Ереване полиция утром задержала одного из лидеров оппозиции Армении Андраника Теваняна

Специальные силы полиции "Красные береты" в Ереване задержали одного из лидеров оппозиции Армении Андраника Теваняна и его товарищей во время акции с перекрытием улиц в центре города на фоне событий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в телеграм-канале оппозиционного блока "Мать-Армения".

Задержание в Ереване лидера оппозиционного блока "Мать Армения" Андраника Теваняна. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Aregnaz Manukyan

"Лидер альянса "Мать-Армения" Андраник Теванян был задержан во время акции неповиновения и доставлен в полицейский отдел района Эребуни", — указано в сообщении.

Он также призвал других активистов быть в 10:00 у здания Правительства Армении, а также пообещал присоединиться в скором времени к ним. Активисты перекрывают улицы в Ереване с 06:30. Провести забастовки призвал Андраник Теванян. Сегодня в соцсетях депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Арегназ Манукян сообщила, что участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заблокировали главный транспортный узел — проспект Мясникяна. Он связывает центр Еревана с окраинами города и межгосударственной дорогой, ведущей в Грузию. Заблокированы и другие улицы.

Плотный кордон полиции оцепил здание кабмина, где сегодня будет проводиться заседание правительства под председательством Пашиняна. Оппозиция хочет заблокировать здание, чтобы сорвать заседание кабмина.