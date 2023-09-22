В Ереване полиция утром задержала одного из лидеров оппозиции Армении Андраника Теваняна
В Ереване полиция задержала лидера оппозиционного блока "Мать-Армения" Теваняна
Специальные силы полиции "Красные береты" в Ереване задержали одного из лидеров оппозиции Армении Андраника Теваняна и его товарищей во время акции с перекрытием улиц в центре города на фоне событий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в телеграм-канале оппозиционного блока "Мать-Армения".
Задержание в Ереване лидера оппозиционного блока "Мать Армения" Андраника Теваняна. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Aregnaz Manukyan
"Лидер альянса "Мать-Армения" Андраник Теванян был задержан во время акции неповиновения и доставлен в полицейский отдел района Эребуни", — указано в сообщении.
Он также призвал других активистов быть в 10:00 у здания Правительства Армении, а также пообещал присоединиться в скором времени к ним. Активисты перекрывают улицы в Ереване с 06:30. Провести забастовки призвал Андраник Теванян. Сегодня в соцсетях депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Арегназ Манукян сообщила, что участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заблокировали главный транспортный узел — проспект Мясникяна. Он связывает центр Еревана с окраинами города и межгосударственной дорогой, ведущей в Грузию. Заблокированы и другие улицы.
Плотный кордон полиции оцепил здание кабмина, где сегодня будет проводиться заседание правительства под председательством Пашиняна. Оппозиция хочет заблокировать здание, чтобы сорвать заседание кабмина.
Лайф рассказывал, что 19 сентября 2023 года Баку развернул "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, при этом обвинив Ереван в размещении на своей территории военной техники и солдат. Предварительно премьер Армении Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений, а 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку. Утром 21 сентября удалось эвакуировать порядка пяти тысяч мирных жителей в лагерь в Карабахе.
В Ереване на этом фоне проходят массовые протесты, люди выкрикивают антиправительственные лозунги, а также скандируют: "Никол — предатель!" 21 сентября был уже третий подряд день митингов оппозиции. Участники тогда собрались у здания кабмина, откуда начали шествие. Демонстранты стали перекрывать улицы, они требуют немедленной отставки действующей власти республики в лице премьер-министра Никола Пашиняна. Силовики жёстко задерживают протестующих.
Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Aregnaz Manukyan