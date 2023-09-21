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21 сентября, 18:11

В Ереване начались жёсткие задержания протестующих против Пашиняна

В Ереване третий день подряд продолжаются митинги оппозиции на фоне ситуации с Нагорным Карабахом. Участники акции уже по традиции сегодня собрались у здания правительства, откуда начали своё шествие. Демонстранты стали перекрывать улицы, они требуют немедленной отставки действующей власти республики в лице премьер-министра Никола Пашиняна.

Полиция начала задерживать участников протестной акции в Ереване. Видео © Telegram / Новости Армении / KarinaKarapety8 / Sprinter99800

Сегодня на митинге на площади Республики в Ереване экс-премьер Армении Вазген Манукян также объявил о начале акций неповиновения. Он также сказал, что утром 22 сентября митингующие должны будут окружить здание правительства, чтобы помешать ему провести заседание. Между тем силовики начали жёстко задерживать протестующих.

Пашинян собрался жёстко подавить протесты оппозиции в Армении

Пашинян собрался жёстко подавить протесты оппозиции в Армении

Напомним, в республике происходят протесты в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе. 19 сентября Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе и обвинил Армению в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана. Ереван отверг обвинения в размещении вооружения и заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну. В Ереване на этом фоне проходят массовые протесты, люди выкрикивают антиправительственные лозунги, а также скандируют "Никол — предатель!".

Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020-го. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве лидера РФ Владимира Путина.

Обложка ©

ТАСС / Александр Патрин

Наталья Исакова
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