В Ереване начались жёсткие задержания протестующих против Пашиняна

В Ереване третий день подряд продолжаются митинги оппозиции на фоне ситуации с Нагорным Карабахом. Участники акции уже по традиции сегодня собрались у здания правительства, откуда начали своё шествие. Демонстранты стали перекрывать улицы, они требуют немедленной отставки действующей власти республики в лице премьер-министра Никола Пашиняна.

Полиция начала задерживать участников протестной акции в Ереване. Видео © Telegram / Новости Армении / KarinaKarapety8 / Sprinter99800

Сегодня на митинге на площади Республики в Ереване экс-премьер Армении Вазген Манукян также объявил о начале акций неповиновения. Он также сказал, что утром 22 сентября митингующие должны будут окружить здание правительства, чтобы помешать ему провести заседание. Между тем силовики начали жёстко задерживать протестующих.