В Ереване начались жёсткие задержания протестующих против Пашиняна
В Ереване третий день подряд продолжаются митинги оппозиции на фоне ситуации с Нагорным Карабахом. Участники акции уже по традиции сегодня собрались у здания правительства, откуда начали своё шествие. Демонстранты стали перекрывать улицы, они требуют немедленной отставки действующей власти республики в лице премьер-министра Никола Пашиняна.
Полиция начала задерживать участников протестной акции в Ереване. Видео © Telegram / Новости Армении / KarinaKarapety8 / Sprinter99800
Сегодня на митинге на площади Республики в Ереване экс-премьер Армении Вазген Манукян также объявил о начале акций неповиновения. Он также сказал, что утром 22 сентября митингующие должны будут окружить здание правительства, чтобы помешать ему провести заседание. Между тем силовики начали жёстко задерживать протестующих.
Напомним, в республике происходят протесты в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе. 19 сентября Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе и обвинил Армению в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана. Ереван отверг обвинения в размещении вооружения и заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну. В Ереване на этом фоне проходят массовые протесты, люди выкрикивают антиправительственные лозунги, а также скандируют "Никол — предатель!".
Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020-го. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве лидера РФ Владимира Путина.
ТАСС / Александр Патрин