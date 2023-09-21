"Вопрос должен решиться здесь": Оппозиция Армении заявила о начале массовых акций неповиновения

В Армении оппозиционеры заявили о старте массовых акций протеста с целью отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

19 сентября в центре Еревана вспыхнули протесты, толпа скандирует: "Никол — предатель!" Видео © Telegram / "Sputnik ближнее зарубежье"

"Мы начинаем массовые акции неповиновения, к которым должны присоединиться жители не только Еревана, но и регионов. Вопрос должен решиться здесь", — сообщил первый премьер Армении (в 1990–1991 годах) Вазген Манукян.