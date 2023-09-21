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21 сентября, 16:22

"Вопрос должен решиться здесь": Оппозиция Армении заявила о начале массовых акций неповиновения

Оппозиция Армении объявила о начале массовых акций неповиновения

В Армении оппозиционеры заявили о старте массовых акций протеста с целью отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

19 сентября в центре Еревана вспыхнули протесты, толпа скандирует: "Никол — предатель!" Видео © Telegram / "Sputnik ближнее зарубежье"

"Мы начинаем массовые акции неповиновения, к которым должны присоединиться жители не только Еревана, но и регионов. Вопрос должен решиться здесь", сообщил первый премьер Армении (в 1990–1991 годах) Вазген Манукян.

На акции протеста у здания Правительства Армении пострадало 34 человека

На акции протеста у здания Правительства Армении пострадало 34 человека

Напомним, в республике происходят протесты в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе. 19 сентября Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе и обвинил Армению в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана. Ереван отверг обвинения в размещении вооружения и заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну. В Ереване на этом фоне проходят массовые протесты, люди выкрикивают антиправительственные лозунги, а также скандируют "Никол — предатель!".

Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020-го. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве лидера РФ Владимира Путина.

Обложка ©

ТАСС / Александр Патрин

Дарья Нарыкова
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