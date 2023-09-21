Пашинян собрался жёстко подавить протесты оппозиции в Армении
Пашинян пообещал жёсткую и оперативную реакцию на протесты оппозиции в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы страны будут жёстко подавлять митинги оппозиции.
19 сентября в центре Еревана вспыхнули протесты, толпа скандирует: "Никол — предатель!" Видео © Telegram / "Sputnik ближнее зарубежье"
"Будет жёсткая и оперативная реакция. Они хотят, чтобы на улицах пролилась кровь. Мы будем действовать жёстко, но в рамках закона. Мы любим наших соотечественников, даже тех, кто против нас", — заявил Пашинян в видеообращении.
Он добавил, что правоохранительная система привлечёт виновных к ответственности. Пашинян призвал жителей Армении сохранять спокойствие и не переходить рамки закона.
Ранее оппозиция Армении заявила о начале массовых акций неповиновения. Первый премьер страны (1990—1991) Вазген Манукян призвал к протестам против действующего правительства все регионы республики.
Напомним, в Армении происходят протесты в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе. 19 сентября Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе и обвинил Ереван в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана. Армения отвергла обвинения в размещении вооружения и заявила, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну. В Ереване на этом фоне проходят массовые протесты, люди выкрикивают антиправительственные лозунги, а также скандируют "Никол — предатель!".
Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020-го. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве лидера РФ Владимира Путина.
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