Пашинян собрался жёстко подавить протесты оппозиции в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы страны будут жёстко подавлять митинги оппозиции.

19 сентября в центре Еревана вспыхнули протесты, толпа скандирует: "Никол — предатель!" Видео © Telegram / "Sputnik ближнее зарубежье"

"Будет жёсткая и оперативная реакция. Они хотят, чтобы на улицах пролилась кровь. Мы будем действовать жёстко, но в рамках закона. Мы любим наших соотечественников, даже тех, кто против нас", — заявил Пашинян в видеообращении.

Он добавил, что правоохранительная система привлечёт виновных к ответственности. Пашинян призвал жителей Армении сохранять спокойствие и не переходить рамки закона.

Ранее оппозиция Армении заявила о начале массовых акций неповиновения. Первый премьер страны (1990—1991) Вазген Манукян призвал к протестам против действующего правительства все регионы республики.