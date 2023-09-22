Армения призвала ООН немедленно развернуть миссию в Карабахе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал ООН немедленно направить миссию для оценки ситуации в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление он озвучил в ходе заседания в Совете Безопасности ООН.

В ходе выступления дипломат потребовал от Совбеза ООН принять ряд срочных мер, в числе которых, в частности, осуждение боестолкновений и ударов по гражданским объектам и инфраструктуре.