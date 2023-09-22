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21 сентября, 23:41

Армения призвала ООН немедленно развернуть миссию в Карабахе

МИД Армении призвал СБ ООН направить миссию в Карабах для гуманитарной оценки

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал ООН немедленно направить миссию для оценки ситуации в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление он озвучил в ходе заседания в Совете Безопасности ООН.

В ходе выступления дипломат потребовал от Совбеза ООН принять ряд срочных мер, в числе которых, в частности, осуждение боестолкновений и ударов по гражданским объектам и инфраструктуре.

"Потребовать полного выполнения обязательств по международному гуманитарному праву, незамедлительно развернуть межведомственную миссию ООН в Нагорном Карабахе с целью осуществления мониторинга и оценки прав человека, гуманитарной ситуации и положения с безопасностью", — заявил Мирзоян.

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Лайф рассказывал, что 19 сентября 2023 года Баку развернул "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, при этом обвинив Ереван в размещении на своей территории военной техники и солдат. Предварительно премьер Армении Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений, а 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку. Утром 21 сентября удалось эвакуировать порядка пяти тысяч мирных жителей в лагерь в Карабахе.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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