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5 октября, 15:07

Путин рассказал о нынешних отношениях России с Арменией

Путин заявил, что Армения не перестаёт быть союзником России

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Армения не перестаёт быть союзником России. Об этом он сказал на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

"Армения не перестаёт быть нашим союзником. Если там есть гуманитарные вопросы, а они есть, то мы, конечно, готовы и будем их обсуждать. И готовы оказывать поддержку и помощь этим людям", — сказал президент.

Путин призвал освободить мир от блокового подхода и колониального наследия

Путин призвал освободить мир от блокового подхода и колониального наследия

Ранее президент РФ Владимир Путин ответил известной поговоркой "Чья бы корова мычала" на слова главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Москва бросила Ереван и якобы предала армян. Также российский лидер заявил о том, что цивилизаций в мире достаточно много, однако все они являются равноправными.

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LIFE / Павел Баранов

Илья Суриков
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