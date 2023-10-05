Путин рассказал о нынешних отношениях России с Арменией

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Армения не перестаёт быть союзником России. Об этом он сказал на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

"Армения не перестаёт быть нашим союзником. Если там есть гуманитарные вопросы, а они есть, то мы, конечно, готовы и будем их обсуждать. И готовы оказывать поддержку и помощь этим людям", — сказал президент.