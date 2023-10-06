В военкомате Екатеринбурга организовали костюмированное шоу для призывников

В военкомате Чкаловского района Екатеринбурга для призывников устроили костюмированный перформанс на тему военной формы Российской армии в разные исторические периоды. Для этого были приглашены облачившиеся в форму разных образцов военные реконструкторы, которые рассказали молодым людям как о роскошных нарядах военнослужащих во времена императора Петра I, так и о скромном облачении солдат в годы Первой мировой войны.

"Прохождение призывной комиссии — дело не быстрое, поэтому ребятам надо запастись терпением. Чтобы им не приходилось скучать, мы решили позвать военных реконструкторов в форме разных эпох, чтобы разгрузить обстановку и поднять настроение", — объяснил в беседе с корреспондентом Ura.ru начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Екатеринбурга по Чкаловскому району Иван Канивец.

Реконструктор эпохи Петра Великого поведал, что первыми российскими солдатами, облачившимися в военную форму, стали служащие Преображенского и Семёновского полков, обучением которых занимался лично царь. Следом за ними форму по европейской военной моде стала носить вся Армия России. К 1703 году в обмундирование солдат входили камзол, верхний кафтан, узкие штаны, чулки и ботинки с пряжками.

А в Первой мировой войне русские солдаты были одеты в защитные гимнастёрки, брюки, бельё, портянки и кожаные сапоги. Кроме того, им выдавали фуражки с кокардами и поясные ремни с бляхами. Во время зимы хлопчатобумажную форму сменяла суконная. А в 1943 году в комплекте формы РККА уже были пилотка с кокардой в виде красной звезды, гимнастёрка, солдатский полевой ремень и галифе.