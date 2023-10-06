В одежде какого цвета вас точно возьмут на работу: советы эксперта

Серый цвет ассоциируется с профессионализмом и исполнительностью, поэтому лучше выбирать одежду такого оттенка при устройстве на работу. А вот красный и оранжевый, наоборот, вызовут раздражение. Об этом РИАМО рассказала эксперт отдела обучения и развития специализированного центра занятости "Моя карьера" Инна Милюкова.

Если вы устраиваетесь на руководящую должность, предпочтительнее выбирать синий оттенок, рассказала эксперт. Она добавила, что в бизнес-среде лучше выбрать тёмно-синий цвет спокойных оттенков, но важно избегать королевского синего и цвета электрик.

По словам эксперта, фиолетовый цвет говорит о креативности и оригинальности человека.

"Важно соблюдать баланс: много фиолетового перегружает восприятие. Зелёный цвет не каждому подходит, особенно светло- и ярко-зелёные оттенки. Тёмно-изумрудный создаёт впечатление достоинства и респектабельности", — отметила специалист.

Милюкова дополнила, что красные и оранжевые оттенки могут вызывать раздражение и усталость. Также при сборах на собеседование важно исключить любую мешковатость и неряшливость.

"Детали образа соискателя зачастую становятся решающим фактором в принятии окончательного решения о приёме на работу: перед собеседованием стоит сделать аккуратный маникюр, для женщин предпочтительны светлые тона. Обязательно помойте голову. Не стоит выбирать слишком тяжёлые ароматы, лучше выбрать лёгкий и ненавязчивый парфюм", — заключила эксперт.