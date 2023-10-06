"Звучит сильно": Верховный шаман России оценил псевдоним и творчество Shaman

Верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оол признался, что не слышал песен певца Shaman, но однозначно одобряет выбор псевдонима. По его словам, это звучит "сильно и гордо".

"С творчеством певца не знаком. Нет ничего плохого в том, что он взял себе такой псевдоним. Шаман — звучит сильно и гордо", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".