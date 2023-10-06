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6 октября, 14:14

"Звучит сильно": Верховный шаман России оценил псевдоним и творчество Shaman

Верховный шаман РФ заявил, что не слышал песни Shaman, но одобряет его псевдоним

<p>Кара-оол Допчун-оол. Видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eQXRmvyTME4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Национальный Акцент</a></p>

Кара-оол Допчун-оол. Видео © YouTube / Национальный Акцент

Верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оол признался, что не слышал песен певца Shaman, но однозначно одобряет выбор псевдонима. По его словам, это звучит "сильно и гордо".

"С творчеством певца не знаком. Нет ничего плохого в том, что он взял себе такой псевдоним. Шаман — звучит сильно и гордо", сказал он в беседе с "Газетой.ru".

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Матвей Константинов
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