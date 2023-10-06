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6 октября, 14:56

"Какой кошмар": Коллега Максакова рассказал, что у умершего режиссёра осталась дочь-инвалид

Ведущий Гланц-Иващенко: У режиссёра дубляжа Максакова осталась дочь-инвалид

Ведущий программы "Полкино" на радио "Маяк" Пётр Гланц-Иващенко рассказал телеканалу "360", что у режиссёра дубляжа Вячеслава Максакова, скончавшегося сегодня на 77-м году жизни, осталась дочь-инвалид, которая не может без помощи даже покинуть квартиру.

"Бедный Вячеслав Захарович! Какой кошмар. У него осталась дочь-инвалид. Что с ней делать? У него жена тоже была не очень здорова, она умерла несколько лет назад — и он, по сути, один с дочерью жил. И если он умер, что с дочерью делать?" — отметил ведущий.

По его словам, Максаков никогда не жаловался на жизнь, несмотря на то что жить с дочерью вдвоём было тяжело. Гланц-Иващенко добавил, что ничего не знал о смерти коллеги и эта новость невероятно потрясла его.

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Напомним, сегодня стало известно, что в возрасте 76 лет умер известный режиссёр дубляжа Вячеслав Максаков. В последнее время он болел бронхитом, но предварительная причина смерти — сердечный приступ.

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mosfilm.ru

Александра Мышляева
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