Украина вышла из договора с РФ по борьбе с преступностью

Украина больше не состоит в сотрудничестве с Россией по вопросам борьбы с преступностью, страна частично денонсировала соответствующее соглашение с государствами – членами СНГ. Об этом рассказал представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств по борьбе с преступностью в части отношений правительства Украины с правительствами РФ и Республики Беларусь", — написал он в телеграм-канале, напомнив, что договор был подписан в 1998 году.