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6 октября, 15:27

Украина вышла из договора с РФ по борьбе с преступностью

Украина больше не состоит в сотрудничестве с Россией по вопросам борьбы с преступностью, страна частично денонсировала соответствующее соглашение с государствами – членами СНГ. Об этом рассказал представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств по борьбе с преступностью в части отношений правительства Украины с правительствами РФ и Республики Беларусь", написал он в телеграм-канале, напомнив, что договор был подписан в 1998 году.

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Ранее сообщалось, что глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что киевские власти планируют к 2025 году отменить понятие инвалидности. Вместо него будет использоваться термин "оценка потери функциональности".

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Татьяна Миссуми
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