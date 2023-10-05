На Украине хотят отменить понятие инвалидности

"У нас сейчас проблема в том, что мы гонимся за инвалидностью, потому что она даёт льготы и компенсации, а не возвращение человека в экономическое состояние. Мы не спросили, что хочет человек, а говорим, что вот это можем дать. Это постсоветская модель, от которой мы должны отказаться", — заявил министр.