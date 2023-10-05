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4 октября, 23:22

На Украине хотят отменить понятие инвалидности

Ляшко: На Украине c 2025 года планируют отменить понятие инвалидности

Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что киевские власти планируют к 2025 году отменить понятие инвалидности. Вместо него будет использоваться термин "оценка потери функциональности". Его слова приводит издание "Страна.ua".

"У нас сейчас проблема в том, что мы гонимся за инвалидностью, потому что она даёт льготы и компенсации, а не возвращение человека в экономическое состояние. Мы не спросили, что хочет человек, а говорим, что вот это можем дать. Это постсоветская модель, от которой мы должны отказаться", — заявил министр.

Согласно нововведениям, человек с травмой будет направлен на реабилитацию, а затем специалисты из соответствующих областей будут работать над восстановлением его функциональности, которую он потерял из-за травмы или болезни.

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На фоне катастрофических потерь в рядах ВСУ Киев придумывает всё новые способы пополнения войск. Так, теперь на Украине разрешили мобилизовывать ограниченно годных к службе, в том числе — с туберкулёзом и ВИЧ, а недавно принятый закон позволит Киеву мобилизовать 180 тысяч студентов. К тому же Киев решил отменить понятие "ограниченно годен" к службе и сократить штат военных журналистов.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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