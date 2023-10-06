Замглавы администрации президента Узбекистана поведал, как спасали Кевина Спейси

Глава Департамента информационной политики администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов рассказал корреспонденту Лайфа о спасении Кевина Спейси во время его приезда на кинофестиваль в Ташкент.

Замглавы администрации президента Узбекистана рассказал, как спасали Кевина Спейси. Видео © LIFE

"У него всё хорошо, ему вовремя оказали медицинскую помощь, и он довольный уехал к себе на родину", — поведал Алламжонов, который вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым сейчас находится в Москве.

У Кевина Спейси в Узбекистане сначала заподозрили инфаркт, но обследование выявило остеохондроз и другие мелкие неприятности. Фото © Getty Images / Chris J Ratcliffe