Замглавы администрации президента Узбекистана поведал, как спасали Кевина Спейси
Глава Департамента информационной политики администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов рассказал корреспонденту Лайфа о спасении Кевина Спейси во время его приезда на кинофестиваль в Ташкент.
Замглавы администрации президента Узбекистана рассказал, как спасали Кевина Спейси. Видео © LIFE
"У него всё хорошо, ему вовремя оказали медицинскую помощь, и он довольный уехал к себе на родину", — поведал Алламжонов, который вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым сейчас находится в Москве.
У Кевина Спейси в Узбекистане сначала заподозрили инфаркт, но обследование выявило остеохондроз и другие мелкие неприятности. Фото © Getty Images / Chris J Ratcliffe
Напомним, что американского актёра Кевина Спейси госпитализировали в Узбекистане с подозрением на инфаркт. Артисту стало плохо на XV Ташкентском международном кинофестивале. Голливудская знаменитость Спейси почувствовал, что его левая рука онемела на несколько секунд, поэтому медики заподозрили самое страшное — сердечный приступ. К счастью, выяснилось, что Спейси здоров — у него лишь повышен уровень кортизола и холестерина. Медики диагностировали у него дисциркуляторную энцефалопатию и остеохондроз. Сейчас состояние артиста не вызывает опасений.
LIFE