СМИ: США объявили двух российских дипломатов персонами нон грата

Госдеп США объявил "нежелательными персонами" двух сотрудников Посольства РФ. Об этом "РИА Новости" заявил представитель американского дипведомства. Теперь дипломатам придётся покинуть территорию Штатов.

"В ответ на показную высылку Россией двух дипломатов Посольства США в Москве Госдепартамент ответил взаимностью, объявив персонами нон грата двух сотрудников Посольства России, работавших в США", — рассказал он.