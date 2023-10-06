СМИ: США объявили двух российских дипломатов персонами нон грата
РИА "Новости": Госдеп США объявил двух дипломатов из России персонами нон грата
Госдеп США объявил "нежелательными персонами" двух сотрудников Посольства РФ. Об этом "РИА Новости" заявил представитель американского дипведомства. Теперь дипломатам придётся покинуть территорию Штатов.
"В ответ на показную высылку Россией двух дипломатов Посольства США в Москве Госдепартамент ответил взаимностью, объявив персонами нон грата двух сотрудников Посольства России, работавших в США", — рассказал он.
Напомним, ранее МИД РФ объявил двух сотрудников Посольства США персонами нон грата. В МИД подчеркнули, что двое дипломатов — первый секретарь Посольства США Джеффри Силлин и второй секретарь Дэвид Бернстайн — совершили действия, несовместимые с их статусом.
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