Украинцы смогут въезжать в РФ из третьих стран только через два пропускных пункта
Правительство утвердило новый порядок для въезда граждан Украины в Россию
Российское правительство разработало специальный временный порядок въезда в РФ для украинских граждан из третьих стран. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на оказавшийся у него в распоряжении документ.
"С полуночи 16 октября для граждан Украины, прибывающих в Россию из третьих стран, вводится особый порядок въезда. Он утверждён распоряжением правительства. Это временная мера, направленная на обеспечение безопасности жителей нашей страны в сложившихся геополитических условиях", — говорится в документе.
Начиная с полуночи 16 октября граждане Украины смогут въехать в Россию только через автомобильный пропускной пункт Лудонка в Псковской области и воздушный пункт пропуска Шереметьево. Эти меры будут распространяться на всех лиц с украинским гражданством от 14 лет, а также на лиц до 14 лет, которые сопровождаются законным представителем, опекуном или попечителем из числа граждан иностранных государств, уточняет агентство.
Ранее Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для граждан России с 1 июля 2022 года. Эта мера, по его словам, необходима в рамках противодействия "беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности" страны. Лайф также писал, что 29 сентября президент РФ Владимир Путин разрешил гражданам Украины въезжать в Россию на основании внутреннего украинского паспорта или заграничного, дипломатического или служебного паспортов, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна. В случае с детьми потребуется свидетельство о рождении или паспорт законного представителя с информацией о ребёнке.
ТАСС / Валерий Матыцин