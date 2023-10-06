Украинцы смогут въезжать в РФ из третьих стран только через два пропускных пункта

Российское правительство разработало специальный временный порядок въезда в РФ для украинских граждан из третьих стран. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на оказавшийся у него в распоряжении документ.

"С полуночи 16 октября для граждан Украины, прибывающих в Россию из третьих стран, вводится особый порядок въезда. Он утверждён распоряжением правительства. Это временная мера, направленная на обеспечение безопасности жителей нашей страны в сложившихся геополитических условиях", — говорится в документе.

Начиная с полуночи 16 октября граждане Украины смогут въехать в Россию только через автомобильный пропускной пункт Лудонка в Псковской области и воздушный пункт пропуска Шереметьево. Эти меры будут распространяться на всех лиц с украинским гражданством от 14 лет, а также на лиц до 14 лет, которые сопровождаются законным представителем, опекуном или попечителем из числа граждан иностранных государств, уточняет агентство.