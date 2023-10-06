В МИД потребовали от Кипра извинений в связи с избиением и задержанием российского журналиста

МИД России заявил протест послу Кипра Кипросу Йоргаллису, вызванному ранее сегодня в дипведомство, в связи с нападением в Никосии на российского журналиста. Об этом говорится на сайте министерства.

"6 октября в МИД России был срочно вызван посол Кипра в Москве. Ему заявлен категорический протест в связи с неприемлемыми и провокационными действиями властей страны в отношении аккредитованного в Никосии корреспондента "Российской газеты" Александра Гасюка, а также сотрудника Посольства России Д.В. Дойникова при исполнении им служебных обязанностей", — заявили в министерстве.

В ведомстве рассказали, что Александр Гасюк был задержан с применением грубой силы для последующего выдворения под предлогом "угрозы нацбезопасности". Поведение силовиков там назвали провокационным, а обвинения Гасюка в осуществлении "неподобающей деятельности" — надуманными. Кроме того, в МИД не исключили, что за провокацией могут стоять западные спецслужбы. В российском дипведомстве потребовали немедленно освободить журналиста и извиниться за вопиющий инцидент.