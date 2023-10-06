В перевернувшемся автобусе с мигрантами на юге Мексики погибли 17 человек

На юге Мексики перевернулся перевозивший мигрантов автобус, в котором погибли 17 человек, преимущественно — граждане Венесуэлы. Об этом сообщили местные СМИ и дорожная полиция штата Оахака.

"На 88-м километре шоссе Оахака – Куакнопалан перевернулся автобус с 55 мигрантами, большинство из которых были гражданами Венесуэлы. Предварительно сообщается, что в результате аварии погибли 17 человек, многочисленные пострадавшие были госпитализированы", — говорится в публикации.

Потом информацию обновили, добавив, что в автобусе ехали также граждане Гаити. Кроме того, стало известно, что всего в аварии пострадало 27 человек.