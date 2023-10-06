В перевернувшемся автобусе с мигрантами на юге Мексики погибли 17 человек
Перевернувшийся в ДТП на юге Мексики автобус с мигрантами. Обложка © X / Toribio López Sánchez.
На юге Мексики перевернулся перевозивший мигрантов автобус, в котором погибли 17 человек, преимущественно — граждане Венесуэлы. Об этом сообщили местные СМИ и дорожная полиция штата Оахака.
"На 88-м километре шоссе Оахака – Куакнопалан перевернулся автобус с 55 мигрантами, большинство из которых были гражданами Венесуэлы. Предварительно сообщается, что в результате аварии погибли 17 человек, многочисленные пострадавшие были госпитализированы", — говорится в публикации.
Потом информацию обновили, добавив, что в автобусе ехали также граждане Гаити. Кроме того, стало известно, что всего в аварии пострадало 27 человек.
А 4 октября в результате падения пассажирского автобуса в пригороде Венеции погибли пять граждан Украины. Ещё трое получили травмы. Об этом рассказал официальный представитель МИД Незалежной Олег Николенко. Он указал, что с родственниками пострадавших пытаются связаться дипломаты.