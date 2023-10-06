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6 октября, 17:58

В перевернувшемся автобусе с мигрантами на юге Мексики погибли 17 человек

<p>Перевернувшийся в ДТП на юге Мексики автобус с мигрантами. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/ToryLopezS" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Toribio López Sánchez.</a></p>

Перевернувшийся в ДТП на юге Мексики автобус с мигрантами. Обложка © X / Toribio López Sánchez.

На юге Мексики перевернулся перевозивший мигрантов автобус, в котором погибли 17 человек, преимущественно — граждане Венесуэлы. Об этом сообщили местные СМИ и дорожная полиция штата Оахака.

"На 88-м километре шоссе Оахака – Куакнопалан перевернулся автобус с 55 мигрантами, большинство из которых были гражданами Венесуэлы. Предварительно сообщается, что в результате аварии погибли 17 человек, многочисленные пострадавшие были госпитализированы", говорится в публикации.

Потом информацию обновили, добавив, что в автобусе ехали также граждане Гаити. Кроме того, стало известно, что всего в аварии пострадало 27 человек.

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А 4 октября в результате падения пассажирского автобуса в пригороде Венеции погибли пять граждан Украины. Ещё трое получили травмы. Об этом рассказал официальный представитель МИД Незалежной Олег Николенко. Он указал, что с родственниками пострадавших пытаются связаться дипломаты.

Юрий Лысенко
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