Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую область
Минобороны России сообщило о сбитом в Курской области беспилотнике
Министерство обороны России сообщило, что в небе над Курской областью дежурными средствами ПВО был сбит украинский беспилотник самолётного типа.
Как добавили в ведомстве, попытка террористической атаки была предпринята Киевом сегодня около семи часов вечера.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении пяти беспилотников самолётного типа над Белгородской областью.
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