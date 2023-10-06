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6 октября, 18:09

Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую область

Минобороны России сообщило о сбитом в Курской области беспилотнике

Министерство обороны России сообщило, что в небе над Курской областью дежурными средствами ПВО был сбит украинский беспилотник самолётного типа.

Как добавили в ведомстве, попытка террористической атаки была предпринята Киевом сегодня около семи часов вечера.

В Курске эвакуировали учеников школы из-за застрявшего на дереве беспилотника

В Курске эвакуировали учеников школы из-за застрявшего на дереве беспилотника

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении пяти беспилотников самолётного типа над Белгородской областью.

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Getty Images / Isaac Brekken

Александра Мышляева
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