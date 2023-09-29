В Курске эвакуировали учеников школы из-за застрявшего на дереве беспилотника
В Курске эвакуировали учеников школы из-за дрона, который застрял на дереве. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Анастасия Гурина.
"Сегодня утром возле школы № 41 в Курске на ветках дерева был обнаружен, предположительно, БПЛА. Детей оперативно эвакуировали за территорию школы", — сказала она.
По словам Гуриной, на месте инцидента работают экстренные службы.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью средства ПВО России уничтожили десять украинских беспилотников над Курской областью. Губернатор региона Роман Старовойт, комментируя атаки, добавил, что в слободе Белой Беловского района БПЛА сбросил две взрывчатки на подстанцию, из-за чего один из трансформаторов загорелся.
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