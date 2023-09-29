В Курске эвакуировали учеников школы из-за застрявшего на дереве беспилотника

В Курске эвакуировали учеников школы из-за дрона, который застрял на дереве. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Анастасия Гурина.

"Сегодня утром возле школы № 41 в Курске на ветках дерева был обнаружен, предположительно, БПЛА. Детей оперативно эвакуировали за территорию школы", — сказала она.