Глава ДНР Пушилин распорядился создать штаб обороны Донецкой Народной Республики
Глава ДНР Денис Пушилин отдал распоряжение создать штаб обороны Донецкой Народной Республики. Об этом говорится на официальном сайте руководителя региона.
"Постановляю: создать Штаб обороны Донецкой Народной Республики и местные штабы территориальной обороны городских и муниципальных округов Донецкой Народной Республики", — сказано в опубликованном документе.
Помимо этого, Пушилин приказал утвердить состав и положение нового штаба обороны. А также глава ДНР отдал поручил признать не имеющими силы указы "Об оперативном штабе по реагированию на военные угрозы" от 29 ноября 2022 года и "О штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики" от 13 декабря 2018 года. Указ о создании штаба обороны ДНР вступил в силу с момента его подписания.
Ранее Пушилин сообщил, что около 500 российских военных находится в украинском плену, а вот счёт украинских пленных идёт на тысячи. По его словам, Киев не даёт никакой информации о пленных и найти данные бойцов довольно сложно.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин