Россиянин лишился $100 тысяч за проход через "зелёный" коридор после прилёта из Кувейта

В аэропорту Домодедово у россиянина, вернувшегося из Кувейта, изъяли более 100 тысяч долларов. Пассажир пытался пронести валюту через "зелёный" коридор без декларирования, информирует Федеральная таможенная служба РФ.

"В ходе опроса пассажир достал из рюкзака бумажный пакет, в котором были 100,2 тысячи долларов и 1,6 тысячи дирхам. Наличные изъяли", — говорится в сообщении ведомства.

Нарушитель под расписку получил разрешённые для ввоза десять тысяч долларов. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту контрабанды, ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

ФТС напоминает, что при ввозе в Россию суммы, в эквиваленте превышающей десять тысяч долларов, требуется декларировать средства. Если же речь идёт более чем о ста тысячах долларов, необходимы документы, объясняющие происхождение денег.