"Малыша хоронили отдельно": Стала известна причина трагической гибели беременной девушки на Урале

Беременная жительница Нижнего Тагила скончалась 28 сентября из-за оторвавшегося тромба после падения в подъезде собственного дома. К такому выводу пришли в региональном СУ СКР. Нерождённого сына женщины спасти тоже не удалось, сообщил местный портал TagilCity.ru.

Знакомые семьи рассказали журналистам, что будущая мама находилась на последних сроках. Ничто не предвещало беды, девушка готовилась к роддому, а её старшая дочка ждала рождения брата. Однако оторвавшийся тромб лишил девочку матери.

"На похоронах было два гроба. Неродившегося малыша хоронили отдельно. Ужасная трагедия", — отметили журналисты со ссылкой на знакомых семьи.

После страшной трагедии проверку начало региональное управление СКР. В ходе неё подтвердилось, что криминала в случившемся не было. Следователи сообщили, что беременная женщина умерла от заболевания.