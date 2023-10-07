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6 октября, 23:10

Саша Стоун заступился за Валю Карнавал и унизил Шуру

<p>Певец Шура. Обложка © Telegram / <a href="https://web.telegram.org/k/#@shuramedvedev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Shura</a></p>

Певец Шура. Обложка © Telegram / Shura

Боец ММА, блогер и музыкант Саша Стоун заступился за свою подругу Валю Карнавал и жёстко раскритиковал певца Шуру, обидевшего девушку. Интервью публикует Popcake.

"Я знаю, что сейчас польётся много хейта, наверное, от взрослой аудитории. Я не считаю этого персонажа человеком. Это явно не мужчина. Это конченый, опущенный и давно забытый персонаж", — сказал молодой человек.

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По его мнению, всё, что делает певец, наигранно: по-настоящему негатива к молодой звезде он не испытывает, а просто хочет вызвать внимание к своей персоне. Спортсмен даже подумывал переговорить об этом с артистом, но засомневался, что Шура согласится.

Ранее Шура послал на три буквы журналистку, спросившую у него про инцидент с девушкой, и добавил, что в том же направлении должна пойти и Карнавал. Напомним, певец раскритиковал непрофессиональное, по его мнению, судейство Вали Карнавал во время своего участия в первом выпуске второго сезона "Битва поколений" на канале "Муз-ТВ". Блогерша без музыкального образования стала поучать артиста, а когда тот указал на её непрофессионализм, едва не расплакавшись, сказала, что хотела бы услышать в свой адрес "что-то другое".

Лариса Сафронова
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