Саша Стоун заступился за Валю Карнавал и унизил Шуру

Боец ММА, блогер и музыкант Саша Стоун заступился за свою подругу Валю Карнавал и жёстко раскритиковал певца Шуру, обидевшего девушку. Интервью публикует Popcake.

"Я знаю, что сейчас польётся много хейта, наверное, от взрослой аудитории. Я не считаю этого персонажа человеком. Это явно не мужчина. Это конченый, опущенный и давно забытый персонаж", — сказал молодой человек.

По его мнению, всё, что делает певец, наигранно: по-настоящему негатива к молодой звезде он не испытывает, а просто хочет вызвать внимание к своей персоне. Спортсмен даже подумывал переговорить об этом с артистом, но засомневался, что Шура согласится.