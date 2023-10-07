Саша Стоун заступился за Валю Карнавал и унизил Шуру
Певец Шура. Обложка © Telegram / Shura
Боец ММА, блогер и музыкант Саша Стоун заступился за свою подругу Валю Карнавал и жёстко раскритиковал певца Шуру, обидевшего девушку. Интервью публикует Popcake.
"Я знаю, что сейчас польётся много хейта, наверное, от взрослой аудитории. Я не считаю этого персонажа человеком. Это явно не мужчина. Это конченый, опущенный и давно забытый персонаж", — сказал молодой человек.
По его мнению, всё, что делает певец, наигранно: по-настоящему негатива к молодой звезде он не испытывает, а просто хочет вызвать внимание к своей персоне. Спортсмен даже подумывал переговорить об этом с артистом, но засомневался, что Шура согласится.
Ранее Шура послал на три буквы журналистку, спросившую у него про инцидент с девушкой, и добавил, что в том же направлении должна пойти и Карнавал. Напомним, певец раскритиковал непрофессиональное, по его мнению, судейство Вали Карнавал во время своего участия в первом выпуске второго сезона "Битва поколений" на канале "Муз-ТВ". Блогерша без музыкального образования стала поучать артиста, а когда тот указал на её непрофессионализм, едва не расплакавшись, сказала, что хотела бы услышать в свой адрес "что-то другое".