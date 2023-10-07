Робот-сапёр осматривает Audi без номеров у фитнес-клуба в Люберцах из-за сообщения о бомбе
Робот-сапёр осматривает машину, припаркованную у фитнес-клуба в Люберцах
В подмосковных Люберцах людей эвакуировали из фитнес-центра из-за якобы заминированного автомобиля у входа. По сведениям SHOT, речь идёт о "Территории фитнеса" на улице 3-го Почтового отделения.
Робот-сапёр осматривает Audi без номеров у фитнес-клуба в Люберцах из-за сообщения о бомбе. Видео © SHOT
В службы поступил сигнал о том, что белый "ауди" без номеров у клуба заминирован. После получения сообщения людей попросили покинуть здание прямо во время вечерней тренировки, а жителям соседних домов рекомендовали не подходить к окнам. В настоящее время на месте дежурят полицейские, приехали сапëры и кинологи. Иномарку обследуют с помощью робота-сапëра.
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