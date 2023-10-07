Робот-сапёр осматривает Audi без номеров у фитнес-клуба в Люберцах из-за сообщения о бомбе

В подмосковных Люберцах людей эвакуировали из фитнес-центра из-за якобы заминированного автомобиля у входа. По сведениям SHOT , речь идёт о "Территории фитнеса" на улице 3-го Почтового отделения.

В службы поступил сигнал о том, что белый "ауди" без номеров у клуба заминирован. После получения сообщения людей попросили покинуть здание прямо во время вечерней тренировки, а жителям соседних домов рекомендовали не подходить к окнам. В настоящее время на месте дежурят полицейские, приехали сапëры и кинологи. Иномарку обследуют с помощью робота-сапëра.