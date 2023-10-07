У шейха Мансура пригрозили отобрать "Манчестер Сити" из-за помощи России
Член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби шейх Мансур ибн Заид Аль Нахайян. Обложка © Twitter / HHMansoor
Вице-президент ОАЭ шейх Мансур ибн Заид Аль Нахайян попал под следствие и может лишиться принадлежащего ему английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из-за подозрений в помощи российским бизнесменам. Об этом сообщает Sport.es.
Предполагается, что шейх содействовал предпринимателям из РФ в переводе денег из Великобритании в Эмираты. Согласно правилам Английской премьер-лиги, если владелец клуба причастен к нарушению прав человека и уголовным преступлениям, он может быть отстранён от управления спортивной организацией. В этом случае "Манчестер Сити" повторит судьбу "Челси" Абрамовича. Следствие по данному делу взято на контроль главой Министерства иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.
Шейх Мансур ибн Заид Аль Нахайян купил контрольный пакет акций футбольного клуба в 2008 году. За прошедшее время "Манчестер" завоевал 21 трофей, в частности семь раз выигрывал в чемпионате Англии, был победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
А ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал норвежского нападающего английского «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда лучшим игроком сезона 2022/23. На этот титул претендовали бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне из того же клуба, а также аргентинский нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси.