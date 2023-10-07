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Регион
Опубликовано 7 октября 2023, 00:05

У шейха Мансура пригрозили отобрать "Манчестер Сити" из-за помощи России

Член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби шейх Мансур ибн Заид Аль Нахайян. Обложка © Twitter / HHMansoor

Член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби шейх Мансур ибн Заид Аль Нахайян. Обложка © Twitter / HHMansoor

Вице-президент ОАЭ шейх Мансур ибн Заид Аль Нахайян попал под следствие и может лишиться принадлежащего ему английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из-за подозрений в помощи российским бизнесменам. Об этом сообщает Sport.es.

Предполагается, что шейх содействовал предпринимателям из РФ в переводе денег из Великобритании в Эмираты. Согласно правилам Английской премьер-лиги, если владелец клуба причастен к нарушению прав человека и уголовным преступлениям, он может быть отстранён от управления спортивной организацией. В этом случае "Манчестер Сити" повторит судьбу "Челси" Абрамовича. Следствие по данному делу взято на контроль главой Министерства иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

"Манчестер Сити" проиграл "Ньюкаслу" и вылетел из Кубка Английской лиги
"Манчестер Сити" проиграл "Ньюкаслу" и вылетел из Кубка Английской лиги

Шейх Мансур ибн Заид Аль Нахайян купил контрольный пакет акций футбольного клуба в 2008 году. За прошедшее время "Манчестер" завоевал 21 трофей, в частности семь раз выигрывал в чемпионате Англии, был победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

А ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал норвежского нападающего английского «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда лучшим игроком сезона 2022/23. На этот титул претендовали бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне из того же клуба, а также аргентинский нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси.

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Лариса Сафронова
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