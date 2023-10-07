У шейха Мансура пригрозили отобрать "Манчестер Сити" из-за помощи России

Вице-президент ОАЭ шейх Мансур ибн Заид Аль Нахайян попал под следствие и может лишиться принадлежащего ему английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из-за подозрений в помощи российским бизнесменам. Об этом сообщает Sport.es.

Предполагается, что шейх содействовал предпринимателям из РФ в переводе денег из Великобритании в Эмираты. Согласно правилам Английской премьер-лиги, если владелец клуба причастен к нарушению прав человека и уголовным преступлениям, он может быть отстранён от управления спортивной организацией. В этом случае "Манчестер Сити" повторит судьбу "Челси" Абрамовича. Следствие по данному делу взято на контроль главой Министерства иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.