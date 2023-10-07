Жильцов многоэтажки в Люберцах эвакуируют из-за сообщения о бомбе в брошенной рядом Audi
Жильцов многоэтажки в Люберцах эвакуируют из-за сообщения о заминированном авто
Эвакуация жителей началась из дома на улице 3-го Почтового отделения в подмосковных Люберцах, рядом с которым припаркован Audi без номеров. Автомобиль может быть заминирован, по крайней мере, сигнал об этом поступил в экстренные службы.
Робот-сапёр осматривает Audi без номеров в Люберцах из-за сообщения о бомбе. Видео © SHOT
SHOT сообщает, что жителей квартир на нижних этажах просят покинуть дом и обещают отвезти на автобусе в пункт временного размещения.
Ранее людей вывели из соседнего фитнес-центра "Территории фитнеса". Подозрительную белую иномарку без номеров осматривает робот-сапёр.