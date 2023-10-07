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6 октября, 23:30

Жильцов многоэтажки в Люберцах эвакуируют из-за сообщения о бомбе в брошенной рядом Audi

Жильцов многоэтажки в Люберцах эвакуируют из-за сообщения о заминированном авто

Эвакуация жителей началась из дома на улице 3-го Почтового отделения в подмосковных Люберцах, рядом с которым припаркован Audi без номеров. Автомобиль может быть заминирован, по крайней мере, сигнал об этом поступил в экстренные службы.

Робот-сапёр осматривает Audi без номеров в Люберцах из-за сообщения о бомбе. Видео © SHOT

SHOT сообщает, что жителей квартир на нижних этажах просят покинуть дом и обещают отвезти на автобусе в пункт временного размещения.

"Граната" в рюкзаке у школьника парализовала работу зоны досмотра Пулково

"Граната" в рюкзаке у школьника парализовала работу зоны досмотра Пулково

Ранее людей вывели из соседнего фитнес-центра "Территории фитнеса". Подозрительную белую иномарку без номеров осматривает робот-сапёр.

Обложка ©

SHOT

Андрей Бражников
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