МВД предложило изменения в службе участковых

В России могут ужесточить контроль за соблюдением участковыми правил ношения форменной одежды и ведомственных знаков отличия. С проектом изменений в приказе МВД "О несении службы участковыми уполномоченными полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности", который опубликован на портале правовых актов, ознакомился Лайф.

Документ предполагает 20-минутный инструктаж перед заступлением участкового на службу, который проводит замначальника полиции по охране общественного порядка, либо начальник отдела полиции, либо непосредственный руководитель с участием оперативного дежурного. Предлагается также при необходимости включать в него информацию об оперативной обстановке за сутки.

"При проведении инструктажа проверяется наличие вооружения, боеприпасов, специальных средств, средств связи, соблюдение правил ношения сотрудниками органов внутренних дел РФ форменной одежды, знаков различия и ведомственных знаков отличия, готовность к несению службы, знание порядка применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, положений Конституции РФ, относящихся к деятельности органов внутренних дел, законодательных и иных нормативных правовых актов РФ", — говорится в документе.

В МВД обосновали предлагаемые новшества тем, что участковые обычно непосредственно контактируют с населением. Уважительное обращение к гражданам и положительный имидж представителя власти в таких условиях особенно актуальны, поэтому надо поддерживать надлежащий внешний вид и соблюдать нормы делового общения.

Также в МВД России предложили обязать участковых проводить профилактическую работу в индивидуальном порядке с лицами, привлекавшимися ранее к ответственности за дискредитацию Российской армии, пропаганду нацистской атрибутики и символики.