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Опубликовано 7 октября 2023, 04:21

Российские военные отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении российскими военными отражено семь атак ВСУ и уничтожено около 60 бойцов противника. Об этом сообщил глава пресс-службы группировки "Центр" Александр Савчук.

Это произошло в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. Также средствами ПВО сбито два реактивных снаряда РСЗО HIMARS, подавлено более 20 украинских артиллерийских расчётов. Кроме того, в районе Червоной Дибровы ЛНР авиация группировки уничтожила два командно-наблюдательных пункта ВСУ.

Группировка "Центр" подавила 20 артиллерийских расчётов ВСУ под Красным Лиманом
Группировка "Центр" подавила 20 артиллерийских расчётов ВСУ под Красным Лиманом

А ранее Лайф писал, что под Красным Лиманом погиб воюющий на стороне ВСУ с 2022 года эстонский наёмник с позывным Стингер. Удар по дому, в котором иностранец разместился вместе с сослуживцем, был нанесён при помощи дрона.

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Лариса Сафронова
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