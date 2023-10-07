Российские военные отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении российскими военными отражено семь атак ВСУ и уничтожено около 60 бойцов противника. Об этом сообщил глава пресс-службы группировки "Центр" Александр Савчук.

Это произошло в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. Также средствами ПВО сбито два реактивных снаряда РСЗО HIMARS, подавлено более 20 украинских артиллерийских расчётов. Кроме того, в районе Червоной Дибровы ЛНР авиация группировки уничтожила два командно-наблюдательных пункта ВСУ.