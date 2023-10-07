В Британии дали неожиданный совет Байдену относительно Крыма
Guardian: Байдену следует прекратить поддерживать Киев в его притязаниях на Крым
Президенту США Джо Байдену придётся отказаться от поддержки территориальных претензий украинского правительства. Об этом написала британская газета The Guardian.
Старший научный сотрудник Американской программы государственного управления Фонда Карнеги за международный мир Стивен Вертхайм полагает, что помощь Киеву в сохранении суверенитета имеет важное значение для Штатов, так как благодаря этому российские войска остаются на безопасном расстоянии от территории НАТО, однако это "не требует от США поддержки украинской попытки занять Крым".
По его словам, установка Вашингтона бесконечно вооружать Украину себя исчерпала. Обозреватель предлагает дать понять Киеву, что необходимо учитывать ограниченность ресурсов и человеческие потери и трезво оценивать ситуацию, тем более при отсутствии сколько-нибудь значимых успехов ВСУ на фронте. По его мнению, "возвращение Крыма — маловероятная перспектива".
А ранее Украина получила разрешение западных кураторов на использование поставленного оружия для ударов по Крыму. ВСУ применяют англо-французские ракеты Storm Shadow, которые совсем недавно поступили в арсенал.
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