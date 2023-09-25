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25 сентября, 10:42

Запад разрешил Киеву бить поставляемым оружием по Крыму, пишут СМИ

Pais: Киеву "дали зелёный свет" на использование западного оружия в Крыму

Украина получила разрешение западных кураторов на использование поставленного оружия для ударов по Крыму. Об этом пишет испанская газета Pais.

"Украина открыла новый фронт войны в Крыму. <...> Союзники по НАТО дали зелёный свет на использование поставленного ими оружия", — отмечается в материалах.

По данным издания, ВСУ применяют англо-французские ракеты Storm Shadow, которые совсем недавно поступили в арсенал. Именно они были использованы при атаке на Севастополь.

При этом автор статьи считает, что перемена в позиции западных стран, в частности их выданное Киеву разрешение, сильно повлияет и изменит сценарий конфликта. Ведь ещё несколько месяцев назад представители США, Парижа и Германии всерьёз считали Крымскую Республику красной линией, из-за которой может произойти ещё большая эскалация конфликта.

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Как уже рассказывал Лайф, 22 сентября украинская сторона атаковала штаб Черноморского флота в Севастополе. В результате ударной волны в десяти соседних зданиях выбило окна. Кроме того, было повреждено историческое здание штаба, а также пропал один военный. На время ликвидации последствий ракетного удара в центре города была объявлена эвакуация, а к вечеру пожар в здании штаба был локализован. Как выяснили журналисты, удар был нанесён ракетами Storm Shadow.

Обложка ©

Getty Images / Sean Gallup

Николь Вербер
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