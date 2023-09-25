Запад разрешил Киеву бить поставляемым оружием по Крыму, пишут СМИ

Украина получила разрешение западных кураторов на использование поставленного оружия для ударов по Крыму. Об этом пишет испанская газета Pais.

"Украина открыла новый фронт войны в Крыму. <...> Союзники по НАТО дали зелёный свет на использование поставленного ими оружия", — отмечается в материалах.

По данным издания, ВСУ применяют англо-французские ракеты Storm Shadow, которые совсем недавно поступили в арсенал. Именно они были использованы при атаке на Севастополь.