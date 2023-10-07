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7 октября, 05:55

Трамп заявил, что искусственный интеллект может привести к третьей мировой войне

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что искусственный интеллект (ИИ) может привести к третьей мировой войне. Политик признался, что считает ИИ "по-настоящему опасным", он не видит ни одной причины, по которой такие технологии могли бы использовать во благо.

"То, что искусственный интеллект способен делать, просто потрясает, но я не могу придумать ни одной причины, почему его использовали бы во благо", сказал он в интервью Just The News.

Трамп отметил, что видел созданные искусственным интеллектом заявления от его лица, которых он никогда не делал. Экс-президент признался, что "они были ужасны". Подобное, указал политик, может привести мир к третьей мировой войне.

Трамп отказался возглавить Палату представителей США

Трамп отказался возглавить Палату представителей США

Ранее Дональд Трамп высказался о состоянии нынешнего президента США Джо Байдена. По его словам, тот не отличался умом, даже когда был в лучшей форме, а сейчас он "не имеет понятия, что говорит".

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AP / TASS

Матвей Константинов
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