Трамп заявил, что искусственный интеллект может привести к третьей мировой войне
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что искусственный интеллект (ИИ) может привести к третьей мировой войне. Политик признался, что считает ИИ "по-настоящему опасным", он не видит ни одной причины, по которой такие технологии могли бы использовать во благо.
"То, что искусственный интеллект способен делать, просто потрясает, но я не могу придумать ни одной причины, почему его использовали бы во благо", — сказал он в интервью Just The News.
Трамп отметил, что видел созданные искусственным интеллектом заявления от его лица, которых он никогда не делал. Экс-президент признался, что "они были ужасны". Подобное, указал политик, может привести мир к третьей мировой войне.
Ранее Дональд Трамп высказался о состоянии нынешнего президента США Джо Байдена. По его словам, тот не отличался умом, даже когда был в лучшей форме, а сейчас он "не имеет понятия, что говорит".
AP / TASS