Трамп заявил, что искусственный интеллект может привести к третьей мировой войне

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что искусственный интеллект (ИИ) может привести к третьей мировой войне. Политик признался, что считает ИИ "по-настоящему опасным", он не видит ни одной причины, по которой такие технологии могли бы использовать во благо.

"То, что искусственный интеллект способен делать, просто потрясает, но я не могу придумать ни одной причины, почему его использовали бы во благо", — сказал он в интервью Just The News.

Трамп отметил, что видел созданные искусственным интеллектом заявления от его лица, которых он никогда не делал. Экс-президент признался, что "они были ужасны". Подобное, указал политик, может привести мир к третьей мировой войне.