Трамп отказался возглавить Палату представителей США
Newsweek: Трамп отказался занять пост спикера Палаты представителей США
Экс-президент США Дональд Трамп отказался от поста спикера Палаты представителей и вместо своей кандидатуры поддержал конгрессмена от Республиканской партии Джима Джордана, сообщает газета Newsweek.
Также о решении бывшего американского лидера рассказал и член Палаты представителей Трой Нельс. Он отметил, что "провёл отличный разговор с Трампом о предвыборной гонке спикера".
"Он поддерживает Джима Джордана, и я считаю, что Конгресс должен прислушаться к лидеру нашей партии", — говорится в его публикации в соцсети X (бывший Twitter).
Нельс также добавил, что и сам полностью поддерживает кандидатуру Джордана на посту спикера Палаты представителей.
Напомним, по итогам голосования, которое инициировал конгрессмен Мэтт Гетц, республиканца Кевина Маккарти сместили с поста спикера Палаты представителей Конгресса США. Его обвинили во лжи по поводу финансирования правительства и в заключении некой "тайной сделки" с Джо Байденом по выделению денег Украине. На фоне этих событий Дональд Трамп выразил готовность временно занять должность спикера палаты. Как заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, это могло бы стать настоящим ударом для Владимира Зеленского.
ТАСС / AP / Mary Altaffer