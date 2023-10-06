Трамп отказался возглавить Палату представителей США

Экс-президент США Дональд Трамп отказался от поста спикера Палаты представителей и вместо своей кандидатуры поддержал конгрессмена от Республиканской партии Джима Джордана, сообщает газета Newsweek.

Также о решении бывшего американского лидера рассказал и член Палаты представителей Трой Нельс. Он отметил, что "провёл отличный разговор с Трампом о предвыборной гонке спикера".

"Он поддерживает Джима Джордана, и я считаю, что Конгресс должен прислушаться к лидеру нашей партии", — говорится в его публикации в соцсети X (бывший Twitter).