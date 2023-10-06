Трамп готов временно стать спикером Палаты представителей Конгресса США

Бывший американский лидер Дональд Трамп сообщил о готовности стать спикером Палаты представителей Конгресса США, пока представители республиканской партии не найдут иного претендента. Его заявление приводит телеканал Fox News.

"Они [республиканцы] спросили меня, мог бы я рассмотреть вариант занять место спикера [Палаты представителей], пока они не найдут долгосрочную кандидатуру. Я сделаю это, если это будет необходимо, если они не смогут принять решение", — заверил Трамп.