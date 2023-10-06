Трамп готов временно стать спикером Палаты представителей Конгресса США
Бывший американский лидер Дональд Трамп сообщил о готовности стать спикером Палаты представителей Конгресса США, пока представители республиканской партии не найдут иного претендента. Его заявление приводит телеканал Fox News.
"Они [республиканцы] спросили меня, мог бы я рассмотреть вариант занять место спикера [Палаты представителей], пока они не найдут долгосрочную кандидатуру. Я сделаю это, если это будет необходимо, если они не смогут принять решение", — заверил Трамп.
Лайф сообщал, что республиканец Кевин Маккарти был смещён с поста спикера Палаты представителей Конгресса США по результатам состоявшегося 3 октября голосования. Стоит заметить, что случай отстранения спикера нижней палаты — первый в американской истории. Прошение о его отставке подал однопартиец — конгрессмен Мэтт Гетц. Такое решение он аргументировал недоверием к руководству Палаты представителей. Гетц также обвинил Маккарти во лжи по вопросу финансирования правительства и в заключении некой "тайной сделки" с президентом США Джо Байденом по вопросу выделения денег Украине.
Flickr / Trump White House Archiv