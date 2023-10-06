"Настоящая революция": Во Франции предупредили Зеленского о новом ударе
Филиппо: Избрание Трампа спикером Палаты представителей США ударит по Зеленскому
Для Владимира Зеленского станет настоящим ударом, если бывший американский лидер Дональд Трамп займёт пост спикера Палаты представителей США. Такое мнение высказал в социальной сети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"В последние дни мы становимся свидетелями настоящей трампистской революции: захват Палаты представителей, борьба с глубинным государством <…>, отказ от любой финансовой помощи режиму Зеленского!" — подчеркнул Филиппо.
Ранее Трамп сообщил, что готов стать спикером Палаты представителей Конгресса США, пока представители республиканской партии не найдут другого претендента.
Лайф сообщал, что республиканец Кевин Маккарти был смещён с поста спикера Палаты представителей Конгресса США по результатам состоявшегося 3 октября голосования. Стоит заметить, что случай отстранения спикера нижней палаты — первый в американской истории. Прошение о его отставке подал однопартиец — конгрессмен Мэтт Гетц. Такое решение он аргументировал недоверием к руководству Палаты представителей. Гетц также обвинил Маккарти во лжи по вопросу финансирования правительства и в заключении некой "тайной сделки" с президентом США Джо Байденом по вопросу выделения денег Украине.
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