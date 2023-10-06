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5 октября, 23:27

"Настоящая революция": Во Франции предупредили Зеленского о новом ударе

Филиппо: Избрание Трампа спикером Палаты представителей США ударит по Зеленскому

Для Владимира Зеленского станет настоящим ударом, если бывший американский лидер Дональд Трамп займёт пост спикера Палаты представителей США. Такое мнение высказал в социальной сети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"В последние дни мы становимся свидетелями настоящей трампистской революции: захват Палаты представителей, борьба с глубинным государством <…>, отказ от любой финансовой помощи режиму Зеленского!" — подчеркнул Филиппо.

Ранее Трамп сообщил, что готов стать спикером Палаты представителей Конгресса США, пока представители республиканской партии не найдут другого претендента.

Трамп готов временно стать спикером Палаты представителей Конгресса США

Трамп готов временно стать спикером Палаты представителей Конгресса США

Лайф сообщал, что республиканец Кевин Маккарти был смещён с поста спикера Палаты представителей Конгресса США по результатам состоявшегося 3 октября голосования. Стоит заметить, что случай отстранения спикера нижней палаты — первый в американской истории. Прошение о его отставке подал однопартиец — конгрессмен Мэтт Гетц. Такое решение он аргументировал недоверием к руководству Палаты представителей. Гетц также обвинил Маккарти во лжи по вопросу финансирования правительства и в заключении некой "тайной сделки" с президентом США Джо Байденом по вопросу выделения денег Украине.

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t.me / Zelenskiy / Official

Оксана Попова
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