В Минобороны сообщили, когда "Сарматы" поступят на боевое дежурство

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал ход выполнения гособоронзаказа на АО "Красмаш" в Красноярском крае, которое занимается производством стратегического ракетного комплекса "Сармат". Первые серийные образцы этого вооружения поставят на боевое дежурство уже в ближайшее время.

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу на предприятии оборонно-промышленного комплекса АО "Красмаш". Видео © t.me / Минобороны России

"В настоящее время на предприятии изготавливаются первые серийные ракеты, которые в ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство. В позиционном районе одного из соединений на завершающем этапе проводятся строительно-монтажные и пусконаладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта", — сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

В ходе посещения красноярского предприятия Шойгу также ознакомился с докладом руководства о выполнении контрактов по производству "Сармата" и обратил внимание, что постановка ракетного комплекса на боевое дежурство осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина. Планируется, что он станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России. Глава ведомства также назвал приоритетом в обеспечении обороноспособности страны переоснащение Ракетных войск стратегического назначения на "Сарматы".

"В настоящее время решается задача по оснащению на головном объекте РВСН первого ракетного полка комплексом "Сармат", — добавил Шойгу.

Вместе с тем гендиректор "Красмаша" доложил министру о расширении производственных мощностей, об оснащении современным технологичным оборудованием и скорой сдаче в эксплуатацию нового корпуса механообрабатывающего производства на 300 рабочих мест.