Любовница Бекхэма заявила, что футболист с женой разрушили её жизнь

Любовница и бывшая помощница Дэвида Бекхэма Ребекка Лоос заявила, что футболист и его жена Виктория разрушили её жизнь, пишет Daily Mail.

Так, недавно пара представила документальный фильм "Бекхэм", вышедший на платформе Netflix, в котором Виктория впервые рассказала о том, как им удалось пережить кризис в отношениях 20-летней давности — четырёхмесячный роман футболиста с его мадридской помощницей.

Ребекка Лоос сегодня. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rebeccaloosofficial

Как призналась сама Ребекка, возникший скандал мешал ей жить, а негативная реакция общества и знакомых привели её к депрессии. Причём "уничтожили" по итогам всего только её.

"Он был единственным, кто был женат в нашей паре. <…> И всё же я была единственной, кого уничтожили", — указала девушка.

К слову, внимание к тому скандалу в документальном фильме понравилось не всем. Например, такую погоню за рейтингами осудила писательница Антония Хойл, напомнившая, что жизнь Ребекки была разрушена, а "глубокие шрамы, возможно, остались до сих пор".

Однако тогда, в нулевых, всё сошло на нет и девушка смогла начать новую жизнь: вышла замуж и родила двух детей, а сейчас она живёт в Норвегии и работает преподавателем йоги и массажистом.

Напомним, в 2003 году, когда 28-летний Дэвид Бекхэм приехал в Мадрид, его помощницей стала 26-летняя Ребекка. Девушка должна была помогать футболисту обосноваться в городе, однако всё пошло не по плану. История вызвала большой резонанс, и, как признавалась любовница спортсмена, она понимала, что правда рано или поздно вскроется, поэтому приняла решение сотрудничать со СМИ.