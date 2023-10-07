Вячеслав Макаров признался, что зрителей ждут сюрпризы в новом сезоне "Маски"

Звезда шоу "Маска" и экс-участник команды КВН "Камызяки" Вячеслав Макаров приоткрыл завесу тайны и рассказал, что зрителей ждёт много сюрпризов в пятом сезоне телешоу. А к Новому году создатели проекта готовят неожиданные коллаборации музыкальных дуэтов. Об этом Лайф узнал у самого артиста накануне его сольного концерта в Москве.

Вячеслав Макаров рассказал о новых проектах. Видео © LIFE

Сейчас Макаров пишет песни в стиле поп-рок с латиноамериканскими мотивами. Одна из последних композиций "Ты и я" посвящена бывшей возлюбленной, которая бросила его после двух с половиной лет отношений, предложив остаться друзьями. Певец признался, что это сильно ранило его.

"Начал сниматься в кино. Две эпизодические роли в сериалах. Сыграл в комедии "Конец Славы" Марюса Вайсберга с Павлом Деревянко. Играю в фильме сам себя — известного телеведущего", — добавил Макаров.

Артист успокоил поклонников, что профессию телеведущего бросать не собирается, так как съёмки в кино — это очередной шаг в карьере, который вовсе не перечёркивает остальные увлечения.