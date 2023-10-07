Секретарь отделения ЕР тяжело ранен после подрыва авто в Херсонской области

Исполнительный секретарь новокаховского отделения "Единой России" Владимир Малов ранен после подрыва автомобиля в Новой Каховке Херсонской области, сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич.

"Сегодня в районе 9:30 произошёл подрыв автомобиля в городе Новая Каховка. Исполнительный секретарь новокаховского местного отделения Владимир Малов в крайне тяжёлом состоянии доставлен в больницу", — написал он в телеграм-канале.

На данный момент за жизнь Малова борются врачи. Политик назвал произошедшее терактом, направленным против мирного населения и людей, строящих мирную жизнь в регионе. Он отметил, что это не останется без ответа.