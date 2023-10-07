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7 октября, 08:50

Секретарь отделения ЕР тяжело ранен после подрыва авто в Херсонской области

Исполнительный секретарь новокаховского отделения "Единой России" Владимир Малов ранен после подрыва автомобиля в Новой Каховке Херсонской области, сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич.

"Сегодня в районе 9:30 произошёл подрыв автомобиля в городе Новая Каховка. Исполнительный секретарь новокаховского местного отделения Владимир Малов в крайне тяжёлом состоянии доставлен в больницу", написал он в телеграм-канале.

На данный момент за жизнь Малова борются врачи. Политик назвал произошедшее терактом, направленным против мирного населения и людей, строящих мирную жизнь в регионе. Он отметил, что это не останется без ответа.

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А в конце августа ВСУ совершили покушение на военного корреспондента Александра Резника, более известного как LeX. Когда его автомобиль был в городе Алёшки Херсонской области, беспилотник сбросил на него взрывное устройство. Журналист отделался незначительными травмами.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Матвей Шандрыголов
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