Гуляющий по полосе лось помешал посадке лайнера в аэропорту Мурманска

Самолёт авиакомпании "Россия" не смог совершить посадку с первого раза в аэропорту Мурманска из-за выбежавшего на полосу лося. О случившемся пишет SHOT.

Инцидент произошёл накануне вечером. Airbus A320 летел из Санкт-Петербурга и уже готовился приземлиться в мурманском аэропорту, как вдруг пилоты заметили прогуливающегося по взлётному полю лося. Командир принял решение увести лайнер на второй круг. Пока борт вновь заходил на посадку, животное успели прогнать. Самолёт благополучно приземлился.