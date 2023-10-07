ИД "Аргументы и факты" презентовал мультимедийный проект "Доброволец"

Издательский дом "Аргументы и факты" презентовал свой мультимедийный проект "Доброволец". Сегодня его герои, истории которых до этого снимались индивидуально, впервые увиделись. Об этом сообщает aif.ru.

Презентация проекта "Доброволец" издательского дома "Аргументы и факты". Видео © YouTube / Пресс-центр "Аргументы и факты"

В проекте участвуют двадцать добровольцев из разных уголков России. Среди них есть те, кто отважно сражается на фронте, кто помогает нашим бойцам и мирному населению в зоне СВО, доставляя им гуманитарную помощь, кто спасает жизни героически исполняющих свой долг военнослужащих и лечит детей, никогда не проходивших медосмотров, кто восстанавливает разрушенные дома и города, кто открывает школьникам и учителям новых регионов возможности российского образования, кто поддерживает моральный дух бойцов и жителей прифронтовых территорий своими песнями и стихами. Все они — герои мультимедийного проекта "Доброволец" издательского дома "Аргументы и факты".

Сегодня герои проекта впервые увидели друг друга, ведь снимались их истории индивидуально. Съёмки велись с марта по июль этого года. Истории участников публиковались на сайте проекта постепенно. Последние появились там в конце сентября. О каждом из героев есть зарисовка, видеосюжет и фотогалерея. А сегодня все 20 добровольцев собрались в Круглом зале усадьбы "Аргументов и фактов" на Мясницкой улице Москвы. Кто смог приехать, присутствовал лично, кто-то даже привёл с собой детей и внуков. А у кого прибыть лично не получилось — подключился по видеосвязи.