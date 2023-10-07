Регион

Уведомления отключены

7 октября, 12:21

Российские войска сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над Запорожской областью

Минобороны: ВС России пресекли попытку атаки штурмовика Су-25 ВСУ в Запорожье

Вооружённые силы (ВС) России пресекли попытку атаки штурмовика Су-25 ВС Украины у села Преображенка Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населённого пункта Преображенка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины", — сказано в сообщении.

Там же говорится, что атаку удалось отразить благодаря системам ПВО.

Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую область

Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую область

Ранее сообщалось, в десяти километрах от юго-западного побережья Крымского полуострова был сбит украинский БПЛА. Атака киевского режима была пресечена вчера около 22:30.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика
  • Запорожская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров