Российские войска сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над Запорожской областью
Минобороны: ВС России пресекли попытку атаки штурмовика Су-25 ВСУ в Запорожье
Вооружённые силы (ВС) России пресекли попытку атаки штурмовика Су-25 ВС Украины у села Преображенка Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В районе населённого пункта Преображенка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины", — сказано в сообщении.
Там же говорится, что атаку удалось отразить благодаря системам ПВО.
Ранее сообщалось, в десяти километрах от юго-западного побережья Крымского полуострова был сбит украинский БПЛА. Атака киевского режима была пресечена вчера около 22:30.
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