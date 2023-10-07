Российские войска сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над Запорожской областью

Вооружённые силы (ВС) России пресекли попытку атаки штурмовика Су-25 ВС Украины у села Преображенка Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населённого пункта Преображенка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины", — сказано в сообщении.

Там же говорится, что атаку удалось отразить благодаря системам ПВО.

Ранее сообщалось, в десяти километрах от юго-западного побережья Крымского полуострова был сбит украинский БПЛА. Атака киевского режима была пресечена вчера около 22:30.