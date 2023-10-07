ВС России уничтожили склад военно-технического имущества ВСУ в Одесской области

Российские военные в ходе выполнения задач спецоперации нанесли успешное поражение по складу военно-технического имущества ВСУ в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Россия узнала о планах ВСУ подорвать ещё одну ГЭС для провокации по "каховскому сценарию"

Россия узнала о планах ВСУ подорвать ещё одну ГЭС для провокации по "каховскому сценарию"

Ранее Лайф сообщал об успехах российских бойцов на Краснолиманском направлении. Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации отразили семь атак противника, уничтожено около 60 бойцов ВСУ в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. Кроме того, удалось сбить два реактивных снаряда РСЗО HIMARS и подавить более 20 украинских артиллерийских расчётов.