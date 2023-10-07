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Опубликовано 7 октября 2023, 12:12
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ВС России уничтожили склад военно-технического имущества ВСУ в Одесской области

Российские военные в ходе выполнения задач спецоперации нанесли успешное поражение по складу военно-технического имущества ВСУ в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

"В районе населённого пункта Ильичёвск Одесской области уничтожен склад военно-технического имущества ВСУ", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Ранее Лайф сообщал об успехах российских бойцов на Краснолиманском направлении. Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации отразили семь атак противника, уничтожено около 60 бойцов ВСУ в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. Кроме того, удалось сбить два реактивных снаряда РСЗО HIMARS и подавить более 20 украинских артиллерийских расчётов.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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