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Опубликовано 7 октября 2023, 12:22
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Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 190 бойцов на Донецком направлении

Российские военные отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении, уничтожив почти две сотни бойцов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Весёлое и Северное Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении министерства.

В результате атаки удалось поразить до 190 украинских военных, а также уничтожить американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицу Д-30.

Целое подразделение ВСУ уничтожено при захвате Армией России опорника у Берестового
Целое подразделение ВСУ уничтожено при захвате Армией России опорника у Берестового

А ранее Лайф рассказывал, как российские военные при поддержке огня артиллерии сорвали две попытки выдвижения групп пехоты ВСУ на Южно-Донецком направлении, а также уничтожили украинскую разведывательную группу. Кроме того, в ходе атаки были уничтожены вражеская БМП-2 и пять миномётных расчётов.

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ТАСС / NEWS.ru / Никита Цицаги

Николь Вербер
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