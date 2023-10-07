ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 октября 2023, 02:16

ВСУ провалили выдвижение пехоты и ротацию подразделений в районе Старомайорского

Армия России пресекла две попытки выдвижения пехоты ВСУ на Южно-Донецком фронте

Подразделения российской группировки войск "Восток" сорвали две попытки выдвижения групп пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке огня артиллерии пресечены две попытки выдвижения групп пехоты и попытка ротации подразделений ВСУ в районе Старомайорского. Также уничтожена разведгруппа противника в районе Червоного", — уточнил Чехов.

Помимо этого российские артиллеристы уничтожили украинскую БМП-2 у Углесборочной и группу пехоты противника у Времевки. В контрбатарейной борьбе ВСУ лишились пяти миномётных расчётов. Кроме того, барражирующий боеприпас "Ланцет" разнёс самоходную артиллерийскую установку Paladin в районе Времевки.

Целое подразделение ВСУ уничтожено при захвате Армией России опорника у Берестового
Целое подразделение ВСУ уничтожено при захвате Армией России опорника у Берестового

А ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором очередная группа ВСУ сдаётся в плен во время неудачного наступления на Запорожском направлении. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что счёт украинских пленных идёт уже на тысячи.

BannerImage

Getty Images / Jose Colon

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar