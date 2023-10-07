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7 октября, 02:16

ВСУ провалили выдвижение пехоты и ротацию подразделений в районе Старомайорского

Армия России пресекла две попытки выдвижения пехоты ВСУ на Южно-Донецком фронте

Подразделения российской группировки войск "Восток" сорвала две попытки выдвижения групп пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке огня артиллерии пресечены две попытки выдвижения групп пехоты и попытка ротации подразделений ВСУ в районе Старомайорского. Также уничтожена разведгруппа противника в районе Червоного", — уточнил Чехов.

Помимо этого российские артиллеристы уничтожили украинскую БМП-2 у Углесборочной и группу пехоты противника у Времевки. В контрбатарейной борьбе ВСУ лишились пяти миномётных расчетов. кроме того,Кбарражирующий боеприпас "Ланцет" разнёс самоходную артиллерийскую установку Paladin в районе Времевки.

Целое подразделение ВСУ уничтожено при захвате Армией России опорника у Берестового

Целое подразделение ВСУ уничтожено при захвате Армией России опорника у Берестового

А ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором очередная группа ВСУ сдаётся в плен во время неудачного наступления на Запорожском направлении. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что счёт украинских пленных идёт уже на тысячи.

Обложка ©

Getty Images / Jose Colon

Андрей Бражников
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