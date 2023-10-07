ВСУ провалили выдвижение пехоты и ротацию подразделений в районе Старомайорского

"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке огня артиллерии пресечены две попытки выдвижения групп пехоты и попытка ротации подразделений ВСУ в районе Старомайорского. Также уничтожена разведгруппа противника в районе Червоного", — уточнил Чехов.

Помимо этого российские артиллеристы уничтожили украинскую БМП-2 у Углесборочной и группу пехоты противника у Времевки. В контрбатарейной борьбе ВСУ лишились пяти миномётных расчётов. Кроме того, барражирующий боеприпас "Ланцет" разнёс самоходную артиллерийскую установку Paladin в районе Времевки.