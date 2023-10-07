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Опубликовано 6 октября 2023, 21:38
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Целое подразделение ВСУ уничтожено при захвате Армией России опорника у Берестового

Российский боец Ветер заявил о взятии опорного пункта ВСУ в районе Берестового

Военнослужащие 2-го армейского корпуса Южной группировки войск России взяли штурмом опорный пункт украинской армии у Берестового в Донбассе. Подробности боя рассказал РИА "Новости" один из участников штурма — российский военный с позывным Ветер.

"Взяли опорник под Берестовым. Противник почти весь 200-й (убиты. — Прим Лайфа). Но есть и один пленный", — сообщил Ветер.

Российский боец заметил, что на данном опорном пункте были слабо подготовленные украинские военные. По его мнению, противник деморализован, обычные солдаты ВСУ не настроены идти в контрнаступление.

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В ДНР 17 бойцов ВСУ сдались в плен, отказавшись удерживать позиции без снарядов

А ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором очередная группа ВСУ сдаётся в плен во время неудачного наступления на Запорожском направлении. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что счёт украинских пленных идёт уже на тысячи.

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Getty Images / Libkos

Андрей Бражников
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