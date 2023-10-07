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6 октября, 21:38

Целое подразделение ВСУ уничтожено при захвате Армией России опорника у Берестового

Российский боец Ветер заявил о взятии опорного пункта ВСУ в районе Берестового

Военнослужащие 2-го армейского корпуса Южной группировки войск России взяли штурмом опорный пункт украинской армии у Берестового в Донбассе. Подробности боя рассказал РИА "Новости" один из участников штурма – российский военный с позывным Ветер.

"Взяли опорник под Берестовым. Противник почти весь 200-й (убиты – Прим Лайфа). Но есть и один пленный", — сообщил Ветер.

Российский боец заметил, что на данном опорном пункте были слабо подготовленные украинские военные. По его мнению, противник деморализован, обычные солдаты ВСУ не настроены идти в контрнаступление.

В ДНР 17 бойцов ВСУ сдались в плен, отказавшись удерживать позиции без снарядов

В ДНР 17 бойцов ВСУ сдались в плен, отказавшись удерживать позиции без снарядов

А ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором очередная группа ВСУ сдаётся в плен во время неудачного наступления на Запорожском направлении. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что счёт украинских пленных идёт уже на тысячи.

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Getty Images / Libkos

Андрей Бражников
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