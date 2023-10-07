Целое подразделение ВСУ уничтожено при захвате Армией России опорника у Берестового

Военнослужащие 2-го армейского корпуса Южной группировки войск России взяли штурмом опорный пункт украинской армии у Берестового в Донбассе. Подробности боя рассказал РИА "Новости" один из участников штурма — российский военный с позывным Ветер.

"Взяли опорник под Берестовым. Противник почти весь 200-й (убиты. — Прим Лайфа). Но есть и один пленный", — сообщил Ветер.