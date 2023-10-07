ВСУ потеряли до 225 военнослужащих на Южно-Донецком направлении
ВСУ лишись до 225 военнослужащих на Южно-Донецком направлении, а также потеряли два бронеавтомобиля, два обычных автомобиля, гаубицу Д-20 и станцию РЭБ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.
"За сутки потери противника [на Южно-Донецком направлении] составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы", — рассказали в оборонном ведомстве.
Ранее сегодня Минобороны РФ подтвердило уничтожение беспилотного летательного аппарата над территорией Истринского городского округа Московской области. Дрон сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.
ТАСС / Александр Река