ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 октября 2023, 12:26
4098

ВСУ потеряли до 225 военнослужащих на Южно-Донецком направлении

ВСУ лишись до 225 военнослужащих на Южно-Донецком направлении, а также потеряли два бронеавтомобиля, два обычных автомобиля, гаубицу Д-20 и станцию РЭБ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

"За сутки потери противника [на Южно-Донецком направлении] составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы", — рассказали в оборонном ведомстве.

ВС России уничтожили склад военно-технического имущества ВСУ в Одесской области
ВС России уничтожили склад военно-технического имущества ВСУ в Одесской области

Ранее сегодня Минобороны РФ подтвердило уничтожение беспилотного летательного аппарата над территорией Истринского городского округа Московской области. Дрон сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.

BannerImage

ТАСС / Александр Река

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar