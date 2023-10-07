ВСУ потеряли до 225 военнослужащих на Южно-Донецком направлении

ВСУ лишись до 225 военнослужащих на Южно-Донецком направлении, а также потеряли два бронеавтомобиля, два обычных автомобиля, гаубицу Д-20 и станцию РЭБ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.