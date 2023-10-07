Скончался секретарь отделения ЕР, автомобиль которого подорвали в Новой Каховке

Исполнительный секретарь отделения "Единой России" в Новой Каховке Херсонской области Владимир Малов умер от тяжёлых ранений, полученных при подрыве автомобиля. Об этом журналистов проинформировали в оперативном штабе города.

Напомним, исполнительный секретарь новокаховского отделения "Единой России" Владимир Малов был ранен в результате подрыва автомобиля в Новой Каховке Херсонской области. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Подрыв произошёл около 9:30 утра.