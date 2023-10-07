Регион

Уведомления отключены

7 октября, 12:38

Скончался секретарь отделения ЕР, автомобиль которого подорвали в Новой Каховке

Секретарь ЕР Малов умер от тяжёлых ран, полученных при подрыве автомобиля

Исполнительный секретарь отделения "Единой России" в Новой Каховке Херсонской области Владимир Малов умер от тяжёлых ранений, полученных при подрыве автомобиля. Об этом журналистов проинформировали в оперативном штабе города.

"Владимир Малов умер в 14:40", сообщил представитель оперштаба.

ФСБ задержала челябинца, планировавшего подрыв мэрии Рубцовска по заказу Украины

ФСБ задержала челябинца, планировавшего подрыв мэрии Рубцовска по заказу Украины

Напомним, исполнительный секретарь новокаховского отделения "Единой России" Владимир Малов был ранен в результате подрыва автомобиля в Новой Каховке Херсонской области. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Подрыв произошёл около 9:30 утра.

Обложка ©

"Единая Россия"

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Херсонская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров