Скончался секретарь отделения ЕР, автомобиль которого подорвали в Новой Каховке
Секретарь ЕР Малов умер от тяжёлых ран, полученных при подрыве автомобиля
Исполнительный секретарь отделения "Единой России" в Новой Каховке Херсонской области Владимир Малов умер от тяжёлых ранений, полученных при подрыве автомобиля. Об этом журналистов проинформировали в оперативном штабе города.
"Владимир Малов умер в 14:40", — сообщил представитель оперштаба.
Напомним, исполнительный секретарь новокаховского отделения "Единой России" Владимир Малов был ранен в результате подрыва автомобиля в Новой Каховке Херсонской области. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Подрыв произошёл около 9:30 утра.
"Единая Россия"