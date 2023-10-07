В МИД РФ назвали новую внешнеполитическую стратегию Швейцарии "откровенно антироссийской"

Россия учтёт в отношениях со Швейцарией её новую внешнеполитическую стратегию, в которой говорится о сведении к минимуму диалога с Москвой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она указала, что в документе признаётся сознательность такой политики Берна.

"Что ж, это не наш выбор. <…> Безусловно, всё это в комплексе непременно будет учитываться российской стороной при дальнейшем выстраивании нашей линии по отношению к Швейцарии. Сделаем выводы и в проекции соответствия Женевы критериям действительно нейтральной международной дипломатической площадки", — сказал она.

Дипломат отметила, что Швейцария выступает за обеспечение безопасности в Европе "не вместе с Россией, а от неё". Сам документ, по её словам, вышел откровенно антироссийским. В целом, он свидетельствует о движении страны в фарватере недальновидной политики "Коллективного Запада".

"Швейцарские власти, по сути, признали и зафиксировали "на бумаге" демонтаж принципов "вечного нейтралитета", — заключила Захарова.