В МИД РФ назвали новую внешнеполитическую стратегию Швейцарии "откровенно антироссийской"
МИД: РФ учтёт в отношениях со Швейцарией её новую внешнеполитическую стратегию
Россия учтёт в отношениях со Швейцарией её новую внешнеполитическую стратегию, в которой говорится о сведении к минимуму диалога с Москвой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она указала, что в документе признаётся сознательность такой политики Берна.
"Что ж, это не наш выбор. <…> Безусловно, всё это в комплексе непременно будет учитываться российской стороной при дальнейшем выстраивании нашей линии по отношению к Швейцарии. Сделаем выводы и в проекции соответствия Женевы критериям действительно нейтральной международной дипломатической площадки", — сказал она.
Дипломат отметила, что Швейцария выступает за обеспечение безопасности в Европе "не вместе с Россией, а от неё". Сам документ, по её словам, вышел откровенно антироссийским. В целом, он свидетельствует о движении страны в фарватере недальновидной политики "Коллективного Запада".
"Швейцарские власти, по сути, признали и зафиксировали "на бумаге" демонтаж принципов "вечного нейтралитета", — заключила Захарова.
К слову, движение Швейцарии в этом направлении прослеживается и на деле. Так, страна стала лидером по отказам России в правовой помощи после начала СВО. Из 32 отрицательных ответов на запросы 22 — из Швейцарии.
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