В СБУ заявили о задержании на Украине соратника Медведчука из партии ОПЗЖ

СБУ задержала в западной части Украины депутата совета области от запрещённой в стране партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Украинские силовики утверждают, что задержанный, чьё имя не называется, — соратник украинского политика Виктора Медведчука, ему предъявлены обвинения в вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.











В сообщении пресс-службы говорится, что задержанный является кумом и давним сторонником Виктора Медведчука, которым в прошлом был назначен главой областной организации запрещённой партии ОПЗЖ. Также в СБУ заявляют, что в марте 2022 года обвиняемый собирался занять кресло в Верховной раде Украины вместо своего товарища по партии Ильи Кивы, у которого отозвали депутатский мандат.

Также в украинском силовом ведомстве добавили, что оппозиционер якобы является организатором группировки, ответственной за создание искусственных конфликтных ситуаций и фиктивных споров коммерческого характера с целью дальнейшего вымогательства денег за их разрешение. В пресс-службе СБУ отметили, что соратник Медведчука и ещё один человек были задержаны при передаче 20 тысяч долларов от бизнесмена.