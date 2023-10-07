В Великобритании указали Зеленскому на бесперспективность войны с Россией

Владимиру Зеленскому не удалось получить достаточное финансирование от Запада, что рано или поздно вынудит его договариваться с Россией. Об этом говорится в материале британского канала Sky News.

"Ситуация складывается таким образом, что напрашивается вопрос, а не идёт ли речь о начале конца для Украины", — сказано в статье.

Также в публикации отмечается, что необходимость предоставлять военную и финансовую помощь Украине легла тяжёлой ношей на экономики государств Запада, которым и без того пришлось столкнуться с высоким уровнем инфляции. Электорат этих стран постепенно переключает внимание на внутренние проблемы, и этот процесс уже не остановить.

С точки зрения автора, у Украины нет перспектив добиться военного успеха, раз этого не получилось сделать летом, когда ВСУ сделали всё возможное для подготовки обернувшегося провалом контрнаступления. Поэтому дальнейшая поддержка Запада может только ценой огромных расходов продлить конфликт, в котором Киеву уже не на что рассчитывать.